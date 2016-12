Zaradi te nesreče je bila zaprta cesta

VRHNIKA – Danes nekaj pred 17. uro so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na Tržaški cesti na Vrhniki. Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je do prometne nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti voznice osebnega vozila, ki je zapeljala s parkirišča na glavno cesto. Pri tem je trčila v voznika drugega osebnega vozila.

Za čas ogleda kraja je bila cesta zaprta, obvoz je potekal po vzporednih ulicah.

V nesreči je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.