Zaradi soseda posredovala policija

SEČA – Policisti so v soboto odredili pridržanje 38-letnemu kršitelju, ki je v Seči verbalno napadel in žalil soseda ter mu grozil. Ob prihodu policistov se ni pomiril. Uporabljena so bila prisilna sredstva, odrejeno pridržanje in izdan plačilni nalog zaradi kršitev ZJRM-1, so sporočili iz PU Koper.