Zaradi preprodaje zemljišča jima grozi osem let zapora

KOPER – Koprski kriminalisti sektorja kriminalistične policije so v oktobru 2016 zaključili preiskavo storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, storjenega v škodo dveh gradbenih gospodarskih družb, so sporočili iz PU Koper. Ena od teh družb ima sedež na območju Primorske, druga na Štajerskem, zdaj sta obe v stečaju in ne poslujeta več.

V sporočilu za javnost so zapisali, da je bilo v kriminalistični preiskavi ugotovljeno, da sta direktorja teh gradbenih družb z namenom, da tretji družbi z območja Maribora pridobita protipravno premoženjsko korist, od te mariborske družbe kupila zemljišča na območju Obale za več kot 41 milijonov evrov, čeprav sta vedela, da je ta vrednost previsoka in je mariborska družba le nekaj mesecev pred tem kupila iste nepremičnine za skoraj polovico nižji znesek. Preprodajo zemljišč sta direktorja gradbenih družb izvršila v letu 2007, pri tem pa zavestno kršila določila zakona o gospodarskih družbah, saj nakupa nista sklenila kot vestna in poštena gospodarstvenika. Osumljena direktorja sta s tem družbi iz Maribora pridobila protipravno premoženjsko korist v znesku najmanj 9,7 milijona evrov, gradbenima družbama, ki sta ju zastopala, pa sta povzročila veliko premoženjsko škodo, v skupni višini najmanj 10 milijonov evrov oziroma vsaki družbi najmanj pet milijonov.

Kriminalisti so še ugotovili, da je direktor mariborske družbe, ki je pridobila premoženjsko korist iz kaznivega dejanja, del te dvignil v gotovini z bančnih računov družbe v tujini. Ugotovitve preiskave so koprski kriminalisti s kazensko ovadbo zoper oba direktorja gradbenih gospodarskih družb odstopili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru, ki je preiskavo tudi usmerjalo. Za kaznivo dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osem let.