Zaradi prekratke varnostne razdalje se je nakresan še zabil

POSTOJNA, RAZDRTO – V soboto ob 18.39 je 41-letni voznik osebnega avta iz Ljubljane vozil po avtocesti od Postojne proti Razdrtemu. Zaradi prekratke varnostne razdalje je trčil v zadnji del avtomobila 55-letnika iz Žalca. V nesreče se je lažje poškodovala sopotnica.

Povzročitelju nesreče je alkotest pokazal 0,98 mg/l. Izdali so mu plačilni nalog po ZPrCP zaradi prekratke varnostne razdalje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in zanj podali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so sporočili iz PU Koper.