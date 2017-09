Zaradi prekratke razdalje motorist v jarek

AJBA – V četrtek, 21. septembra, ob 13.22 so policiste obvestili o prometni nesreči v naselju Ajba, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in voznica osebnega avtomobila.

Ugotovili so, da je 63-letni voznik motornega kolesa vozil iz smeri Ajbe proti Kanalu in se ustavil v koloni vozil. Za njim je vozila 37-letna voznica osebnega avtomobila in zaradi prekratke varnostne razdalje z vozilom zadela motorista, ki ga je po trčenju odbilo v jarek.

Po prvih ugotovitvah nihče od udeležencev nesreče ni bil poškodovan.

Policisti PP Nova Gorica so 37-letni povzročiteljici nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.