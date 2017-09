Zaradi prehitevanja so ga dobili

ZRKOVCI – Policisti postaje PP Maribor so v torek ob 15.20 na avtocestnem počivališču zunaj naselja Zrkovci ustavili 58-letnega madžarskega voznika tovornega vozila s polpriklopnikom. Madžar je po avtocesti A1 vozil iz smeri Šentilja proti Ljubljani, policisti pa so ga ustavili, ker je prehiteval drugo tovorno vozilo na delu avtoceste, kjer je prehitevanje tovornih vozil prepovedano s postavljeno vertikalno prometno signalizacijo v času med 14. in 17. uro.

Pri kontroli so policisti posumili, da je voznik pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola. Ta je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,92 mg alkohola. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog zaradi katerega je bil ustavljen in ga pridržali do privedbe k pristojnemu sodišču. »Ker je Madžar glede na opisano nedvomno hujši kršitelj, ki zavestno krši cestnoprometne predpise in s tem ogroža druge udeležence v cestnem prometu, so policisti sodišču predlagali, da mu izreče tudi stransko sankcijo prepoved vožnje motornih vozil v Republiki Sloveniji. Na drugi način namreč ni mogoče zagotoviti varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu oziroma preprečiti ponovne udeležbe voznika v cestnem prometu,« so zapisali v poročilu PU Maribor.

Pristojna sodnica je Madžara zaslišala v torek zvečer in mu izrekla globo 1200 evrov in 18 kazenskih točk. To pomeni, da bo pristojno sodišče Madžaru v nadaljnjem postopku izreklo tudi prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.