Zaradi požara ostali brez strehe nad glavo

KAMNIK – V soboto ob 12.24 je v Podgorju, občina Kamnik, zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so požar omejili in pogasili.

Ogenj je uničil spodnji del hiše, kjer sta kuhinja in dnevna soba, ostali prostori pa so osmojeni. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika so oskrbeli dve osebi, ki sta se nadihali dima.

Stanovalcem je občina ponudila začasno stanovanje, še poroča uprava za zaščito in reševanje.