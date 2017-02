Zaradi poledice številni vozniki zdrsnili s ceste

DRAVOGRAD – Včeraj, ko je ura dobro odbila šesto zjutraj, je voznik v naselju Sv. Danijel, ki spada v občino Dravograd, izgubil nadzor nad avtomobilom in zletel s ceste, avto se je tam prevrnil na bok. Poklicni gasilci z Raven na Koroškem ter njihovi kolegi iz PGD Radlje ob Dravi so odhiteli na kraj nesreče in jo najprej zavarovali, nato pa na avtomobilu odklopili akumulator, ga potegnili na cesto ter pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Pomagali so tudi reševalcem pri oskrbi ranjenca ter pozneje cesto počistili. Okrog 4.40 je nadzor nad jeklenim konjičkom izgubil tudi voznik na Tovarniški cesti v Kidričevem in trčil v drog javne razsvetljave. Ranjenca so oskrbeli ptujski reševalci nujne medicinske pomoči in ga odpeljali v bolnišnico.



Vsi so odnesli celo kožo na Cesti maršala Tita na Jesenicah, kjer je avto v torek zvečer zdrsnil s ceste. Na vozišče so ga potegnili gasilci. Komaj minuto prej je avto s ceste zdrsnil v okolici Bleda, na cesti med Krnico in Perniki. Obstal je v jarku, od tam so ga rešili člani PGD Bled. V obeh primerih je po navedbah policistov nastala le materialna škoda. Podobno tudi v nesreči, ki se je zgodila na Zgornjem Jezerskem in kjer sta trčila avtomobila. Vzrok je bila poledenela cesta, ki so jo nato delavci kranjskega cestnega podjetja s pomočjo gasilcev posuli s peskom in soljo.



Tudi policisti, ki za varnost skrbijo na celjski policijski upravi, so v torek obravnavali kar 20 prometnih nesreč. V glavnem so se končale z materialno škodo, v eni pa se je en udeleženec ranil. Počilo je tudi na cesti med Ormožem in Ptujem, natančneje v naselju Osluševci; trčila so kar tri vozila, dvema ranjenima udeležencema so morali iz zmečkane pločevine pomagati gasilci. Njiju in še enega ranjenca so reševalci odpeljali v bolnišnico.