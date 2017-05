Zaradi pijanosti pred sodnika za prekrške

PREDRZNOST IN POL

MOSTE PRI KOMENDI – Ljubljanski policisti so v nedeljo zvečer v naselju Moste pri Komendi zaustavili 59-letnega voznika (državljana BiH) renaulta clia. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,77 mg/l), so sporočili iz PU Ljubljana.

Kršitelju je bila odvzeta prostost, privedli pa so ga tudi k sodniku za prekrške.