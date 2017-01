Zaradi petard zagorelo v zapuščenem objektu

KRANJ – V soboto popoldne je na Slovenskem Javorniku zagorelo v zapuščenem objektu. Požar je povzročila uporaba pirotehnike, za to pa jeseniški policisti obravnavajo tri otroke.

Dvakrat so zagoreli še smetnjaki, po enkrat v Poljčah in Škofji Loki, v nedeljo zgodaj zjutraj pa so policisti obravnavali manjši požar na starejši hiši v Dolenčicah na škofjeloškem območju.