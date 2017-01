Zaradi otrok je zagorelo

KRANJ – Na Gorenjskem so policisti v prazničnem vikendu obravnavali več požarov.

Že v soboto je na Slovenskem Javorniku zaradi neprevidne uporabe pirotehnike treh otrok zagorelo v zapuščenem objektu, v Poljčah in Škofji Loki sta gorela smetnjaka, v nedeljo se je manjši požar vnel na starejši hiši v Dolenčicah na škofjeloškem območju, v Ratečah je med igranjem otrok z vžigalnikom zagorel travnik, v Radovljici je umazanijo na fasadi stanovanjske hiše povzročila neprevidna uporaba pirotehnike, v Žabnici pa je pirotehnični izdelek rahlo poškodoval manjši železniški objekt, kar je vse predvsem posledica lahkomiselnosti ter pretežno neprevidne in objestne rabe pirotehničnih sredstev, so sporočili iz PU Kranj.