Zaradi njega sta se ustavila, potem pa je počilo

KRANJ – Na gorenjski avtocesti so v četrtek zgodaj zjutraj trčila tri vozila. V nesreči je nastala samo materialna škoda, povzročil pa jo je voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v dve vozili pred seboj. Vozili sta na avtocesti stali zaradi nedovoljenega dejanja tujca, ki se je pred njima na prehitevalnem pasu ustavil in izstopil iz vozila.

Tujec je po nesreči odpeljal naprej, vendar so ga policisti v hitrem zbiranju obvestil še pred prečkanjem državne meje izsledili na območju Novega mesta. Zaradi prekrška so ga obravnavali v prekrškovnem postopku, so sporočili iz PU Kranj.