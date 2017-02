Zaradi nesreče zaprta cesta, ena oseba mrtva

MARKOVŠČINA, MATERIJA – Glavna cesta Kozina–Starod je zaradi prometne nesreče zaprta med Markovščino in Materijo. Obvoz je preko mejnega prehoda Jelšane.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 5.19 na cesti Markovščina–Materija (občina Hrpelje - Kozina) osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali okolico in s tehničnim posegom iz vozila rešili preminulo osebo ter nudili pomoč reševalcem NMP Ilirska Bistrica, ki so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v oskrbo v SB Izola.