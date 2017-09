Zaradi nesreče zaprli Šišensko cesto

LJUBLJANA – Nekaj pred 10. uro se je na Šišenski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Vsaj dve osebi sta utrpeli poškodbe.

Zaradi opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic trčenja je Šišenska cesta med Podutiško in Vodnikovo zaprta. Aktivnosti policistov in reševalnih služb na kraju še potekajo.

»Zaradi vremenskih razmer svetujemo vsem voznikom, da vožnjo prilagodijo razmeram na cesti, upoštevajo prometno signalizacijo in cestno prometne predpise, predvsem pa naj vozijo z veliko mero strpnosti in previdnosti,« so sporočili iz PU Ljubljana.