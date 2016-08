Zaradi nesreče popolna zapora ceste v Markovcih

MARKOVCI – Na cesti Ptuj–Zavrč v Markovcih je bila nekaj časa popolna zapora zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj minut po 12. uri. Pri PU Maribor nam je Miran Šadl povedal, da sta po prvih podatkih trčili dve osebni vozili, dve osebi pa naj bi bili poškodovani.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da sta čelno trčili kombinirano in osebno vozilo. Reševalci NMP Ptuj so dva poškodovana udeleženca oskrbeli in prepeljali v ptujsko bolnišnico. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje olja iz počenega motorja in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozil. Pri čiščenju onesnaženega cestišča so gasilcem z vpojnimi sredstvi pomagali delavci Cestnega podjetja Ptuj.