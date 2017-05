Zaradi neprilagojene hitrosti v steber

AJDOVŠČINA – V krožišču v Ajdovščini je voznik (26), državljan Bolgarije, zaradi neprilagojene hitrosti prevozil cestni otok in trčil v steber javne razsvetljave. Na kraju nesreče so mu reševalci NMP Ajdovščina nudili zdravniško pomoč in ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,25 miligrama alkohola. Prometni policisti so mu zaradi več kršitev prometne zakonodaje izdali plačilni nalog.