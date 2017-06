Zaradi nadlegovanja so ga odstranili, a se je vrnil

KOPER – V soboto popoldne so koprski policisti odredili pridržanje Ljubljančanu, ki je na bencinskem servisu kršil javni red in mir. Pred tem ga je varnostnik že enkrat odstranil, vendar se je kršitelj vrnil in spet nadlegoval goste. Izdan mu je bil plačilni nalog za kršitev, so sporočili iz PU Koper.