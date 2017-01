Zaradi mraza počila cev, dom krajanov poplavilo

ŽALEC – V torek ob 15.58 so v Vrbju v občini Žalec opazili, da so poplavljeni prostori doma krajanov. Zaradi mraza se je poškodovala vodovodna cev v sanitarijah.

Gasilci PGD Vrbje so zaprli ventil ter izčrpali in posesali vodo. Uničeni so tla, del električne napeljave in računalniška oprema.

Višina materialne škode ni znana, je pa po nestrokovni oceni visoka, je poročala uprava za zaščito in reševanje.