Zaradi kredita Simone Dimic znova na sodišču

LJUBLJANA – Dobro leto po tistem, ko so z nasmehom na ustnicah zadovoljno odkorakali s sodišča, ki jih je oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri financiranju nakupa hiše Simone Dimic, so nekdanji prvi mož NLB Draško Veselinovič ter takratna člana uprave NLB Miran Vičič in Matej Narat znova sedli na zatožno klop. Z oprostilno sodbo se namreč tožilec Luka Moljk ni strinjal, zato se je pritožil na višje sodišče, to je njegovim razlogom pritrdilo in zadevo vrnilo v ponovno presojo.

Pred dnevi sta se kot nedolžna na predobravnavnem naroku znova izrekla Vičič in Narat, medtem ko se je Veselinovič tokrat izgovoril na tujino in bo svoj »nisem kriv« dahnil 15. septembra.

700.000 evrov posojila sta pridobila Simona Dimic in njen oče Viktor.

Tožilec Moljk je nekdanjim bančnikom očital, da so zlorabili svoj položaj pri financiranju nakupa hiše Simone Dimic, ki je s partnerjem leta 2009 za pol milijona evrov kupila hišo, za njen nakup in obnovo pa sta Dimičeva in njen oče Viktor Dimic pri NLB najela kredit, vsak po 335.000 evrov.



Okrožna sodnica Barbara Čresnar Debeljak je v prvem sojenju presodila, da tožilec ni dokazal očitka, da so obtoženci ravnali z direktnim namenom, torej da so se zavedali, da zlorabljajo svoj položaj, kar pa je potrebno pri kaznivem dejanju zlorabe položaja. Po mnenju sodnice je v zadevi bistveno, da so obtoženi pri podpisu kreditne pogodbe delovali v skladu s svojimi pooblastili.



Tožilec se je na sodbo pritožil, višji sodniki pa so mu pritrdili, saj naj bi okrožno sodišče opustilo natančno primerjavo tako vsebinskih parametrov dveh kreditov Dimičevim kot postopkovnih vidikov odobravanja kreditov z reprezentativno primerljivimi kreditnimi posli, ki so jih prav tako v tistem času odobrili obdolženi kot člani uprave.