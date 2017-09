Zaradi kraje vstopnic jima grozi do 10 let zapora

MARIBOR – Mariborski policisti so danes prijeli in pridržali oba moška , ki sta včeraj okoli 18.30 na Ulici borcev za severno mejo v Mariboru 36-letni Mariborčanki odtujila štiri vstopnice za ogled nogometnih tekem lige prvakov v Mariboru.

Policisti so medije že pred tem obvestili, da je Mariborčanka na spletu prodajala štiri vstopnice. Dogovorila se je nakup in se z neznancem, ki je imel s seboj spremljevalca, sestala na parkirnem prostoru. Moška sta z vstopnicami pobegnila brez plačila, a je oškodovankin očim stekel za njima. Neznanec se mu je uprl in ga porezal, potem pa stekel stran.

Policisti so 20-letniku iz Dogoš in 18-letniku iz Sovjaka zasegli vsakemu po dve vstopnici in ju bodo kazensko ovadili mariborskemu tožilstvu zaradi suma roparske tatvine. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.