Zaradi konzerv napadel prodajalko

LJUBLJANA – V sredo malo po 15. uri so policiste obvestili o tatvini v trgovini na Poljanah.

Neznani storilec (moški, star približno 30 let, dolgih temnih las čez ramena, z brado, v spodnjem delu trenirke sive barve in črni bundi) je vstopil v trgovino, tam s prodajne police vzel konzerve, jih pospravil v nakupovalno vrečko ter nameraval zapustiti trgovino, ne da bi plačal. Prodajalka ga je pri blagajni opozorila, naj izroči vse izdelke, ki jih ima v vrečki, a on je ni ubogal. Namesto tega jo je začel žaliti in pri izhodu odrivati.

Moškega sta poskušali zadržati tudi dve stranki trgovine, vendar mu je vseeno uspelo zbežati.

Po podatkih policije ob tem nihče ni bil poškodovan.