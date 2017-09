Zaradi kanalizacije poginile ribe

ROGAŠKA SLATINA – Ob 14.47 so na Gozdni ulici opazili onesnaženje potoka Ločnica.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so na kraju dogodka ugotovili, da je počila kanalizacijska cev, zato so se fekalije pomešale z meteorno vodo, pritekle v potok in povzročile manjši pogin rib. Gasilci so namestili lovilna črevesa.



O dogodku so bile obveščene dežurna služba JKP Rogaška Slatina in ostale pristojne službe, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.