Zaradi hitrosti ga je odneslo s ceste

KRANJSKA GORA – V ponedeljek pozno zvečer je voznik na spolzki cesti na območju Kranjske Gore zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad osebnim avtomobilom in zapeljal s ceste ter povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Zaradi povzročitve nesreče je voznik obravnavan v prekrškovnem postopku.

Ponoči so policisti poročali še o spolzkem vozišču na območju Bleda ter med Podljubeljem in Ljubeljem, so sporočili iz PU Kranj.