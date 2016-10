Zaradi gretja zagorelo

POSTOJNA – Ob 11.17 je v Kidričevem naselju v Postojni v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe zagorel kalorifer. Kalorifer in preprogo, ki jo je tudi zajel ogenj, je lastnik pogasil pred prihodom gasilcev PGD Postojna.

Gasilci so kraj dogodka pregledali, odnesli ožgane predmete in prezračili stanovanje. Nastala je manjša materialna škoda, poroča uprava za zaščito in reševanje.