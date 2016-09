Zaradi grelnika zagorel strop

NOVA GORICA – V nedeljo ob 19.08 je na Lokvah v občini Nova Gorica v mansardi gostinskega objekta zagorel električni grelnik zraka, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Čepovan in ogenj, ki je zajel strop mansarde, pogasili ter odstranili poškodovane dele lesenega stropa. Gasilci JZGRD GE Nova Gorica pa so s toplotno kamero pregledali prostore.