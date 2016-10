Zaradi bombe so izpraznili Bunker

MURSKA SOBOTA – V soboto okrog 22. ure preplah v središču prekmurske prestolnice – povzročil ga je neznanec, ki je po telefonu sporočil, da je v gostinskem lokalu Bunker v Slovenski ulici, le nekaj deset metrov od hotela Diana, eksplozivno telo. Kot nam je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, so policisti takoj izpraznili lokal ter zavarovali okolico. Prostore so temeljito preiskali, a se je izkazalo, da eksplozivne naprave ni bilo.



Kdo je lažno prijavil, da je v baru podtaknjen eksploziv, in zakaj, policija še preiskuje; lažna prijava je namreč kazniva in se obravnava kot zloraba znamenj za pomoč in nevarnost, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let.



V sobotni zadevi ima najbrž prste vmes znana slovenska nevoščljivost, saj se konkurenca očitno boji nečesa novega v prekmurski prestolnici. Včeraj, ko je soboški bar Bunker že normalno obratoval, smo o dogajanju minule noči povprašali lastnika, a ni želel ničesar komentirati.



Bunker je bar, urejen v slogu kombinacije postapokaliptičnega in steampunka, odprt je šele nekaj tednov, po zagotovilih avtorjev, ki so ga zasnovali, pa take kombinacije daljne preteklosti in prihodnosti menda ni na svetu. Lastniki so ob odprtju poudarjali, da se jim je prostor zdel zanimiv za odštekan lokal, začeli so iskati navdih za ureditev in naleteli na lokal s podobnim konceptom v viktorijanskem slogu. Našli so romunsko ekipo oblikovalcev, ki je prevzela vse od oblikovanja do izvedbe, pri tej je pomagalo tudi podjetje Lucidus iz Ljutomera.