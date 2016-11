Zaradi alkohola na dveh kolesih ni zvozil

KRANJ – »Brez alkohola bi verjetno zvozil,« so zapisali kranjski policisti, ki so včeraj pozno popoldne obravnavali domačina, ki je padel s kolesom. Telesno poškodovanega so ga možje v modrem testirali še glede prisotnosti alkohola v telesu in dognali, da je do padca pripeljala kombinacija hitrosti in alkohola. »Pri skoraj dveh promilih alkohola, 0,89 mg/l, kolikor je pri kolesarju pokazal rezultat alkoholiziranosti, je bila še dovoljena stopnja alkohola prekoračena za približno štirikrat, kar pa v letošnjem letu pri alkoholiziranih povzročiteljih nesreč niti ni izjema.«

Vseh alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je bilo letos na Gorenjskem že preko 140, največ, kar 30 odstotkov, je bilo takšnih, ki so vozili pri stopnji alkohola med 1,51 in 2,0 promila. Po informacijah policije je delež kolesarjev, ki so pod vplivom alkohola povzročili prometne nesreče, letos približno 10 odstotkov, v 80 odstotkih pa so se v nesrečah pojavili alkoholizirani vozniki osebnih avtomobilov. Trije povzročitelji nesreč so imeli v organizmu ali izdihanem zraku več kot tri promile alkohola. Statistika še razkriva, da so približno 40 odstotkov nesreč, kjer se je pri povzročitelju pojavil alkohol, povzročili vozniki z več kot 20-letnimi vozniškimi izkušnjami, sledijo pa jim vozniki z 2–5 let vozniških izkušenj s približno 15-odstotnim deležem. V 40 odstotkih nesreč, ki so se zgodile v povezavi z alkoholom, so bili udeleženci poškodovani, dva pa sta umrla. Seveda se največ nesreč, kjer so povzročitelji pod vplivom alkohola, zgodi med vikendom.

Policisti povzemajo: »Da do takih nevarnosti in tveganj ne bi prihajalo, lahko največ naredijo udeleženci sami. Vse oziroma edino, kar morajo sprejeti, je odločitev, da pod vplivom alkohola ne bodo vozili, čeprav take odločitve zanje prevečkrat sprejemajo policisti, ko jih v postopkih izločajo iz prometa. Takih postopkov je bilo letos že preko 800.«