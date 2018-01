MARIBOR – Včeraj okoli 16. ure sta dva neznanca v sanitarijah mariborske avtobusne postaje pretepla 62-letnega Mariborčana in mu iz zadnjega hlačnega žepa odtujila denarnico z nekaj evri gotovine in dokumenti. Ob tem sta lažje poškodovala. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor. Materialna škoda znaša okoli 150 evrov.