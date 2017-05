Zapuščen, a škode za 40 tisočakov

SPODNJA POLSKAVA – Na območju slovenskobistriške policijske postaje je v nedeljo okoli 21.45 zagorelo starejše gospodarsko poslopje.

Zaradi požara je na objektu in napravah v njem po nestrokovni oceni policije nastalo za okrog 40.000 evrov škode. Policisti vzrok požara še ugotavljajo.

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 21.45 v naselju Spodnja Polskava, občina Slovenska Bistrica, zagorel zapuščen objekt, velikosti dvajset krat deset metrov, v katerem so bile bale sena.

Gasilci PGD Spodnja Polskava, Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Pragersko in Videž so požar omejili in pogasili.