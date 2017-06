Zaprta cesta: Zapeljala v tovornjak

VOJSKO – Ob 6.47 je bila policija obveščena o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v Vojskem na regionalni cesti Podsreda–Koprivnica . V prometni nesreči sta bila udeležena voznik tovornega vozila s priklopnikom in voznica osebnega vozila.

61-letna voznica osebnega vozila, doma z območja Sevnice, ki je vozila smeri Brestanice proti Kozjemu, je iz neznanega vzroka zapeljala v levo in čelno trčila v tovorno vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 40-letni voznik. Voznica se je v trčenju hudo poškodovala.



Reševalci NMP Krško so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško, PGD Steklarna Rogaška Slatina, Kozje in Podsreda so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, pomagali reševalcem in počistili cestišče z vpojnim sredstvom.

Še ena zaprta cesta



Poročali smo tudi o prometni nesreči, ki je zaprla regionalno cesto Vrhnika–Brezovica v Dragomerju. Maja Adlešič iz PU Ljubljana je povedala, da so bili policisti o nesreči obveščeni okrog 9.30, v njej pa sta bili udeleženi dve osebni vozili. Policisti so še vedno na kraju nesreče in zadevo obravnavajo. Po prvih podatkih ni nihče huje poškodovan, promet pa poteka enosmerno.

