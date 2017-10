Zaprta cesta: odpeljali pet poškodovanih

POSTOJNA – Poročali smo, da je prometna nesreča zaprla cesto v Postojni . Uprava za zaščito in reševanje piše o kar petih poškodovanih.

Ob 11.48 sta na cesti med Veliki Otokom in Zagonom v občini Postojna trčili osebni vozili.

V nesreči je bilo pet oseb poškodovanih.

Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih in odklopili akumulatorja.

Ekipa nujne medicinske pomoči iz Postojne je poškodovance oskrbela in prepeljala do urgence v Postojni, eno pa so odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je bila cesta zaprta dve uri.

Prvi oktobrski vikend je eden najbolj črnih na slovenskih cestah. Samo v soboto zvečer so ugasnila tri življenja.