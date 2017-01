Zaprta cesta: nesreče v obe smeri, voznica v ograji, policija svari

VIPAVA – Poročali smo o prometnih nesrečah, ki so se zgodile na primorski hitri cesti med cestninsko postajo Nanos in Vipavo . Cesta je še vedno zaprta zaradi poledice, obvoz pa je urejen po regionalni cesti Vipava–Razdrto.

Tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik je povedal, da je ob 8.43 policiste poklicala voznica, ki je zaradi poledenelega vozišča trčila v ograjo.

Po njenem klicu oziroma okoli 9.20 so policisti ugotovili, da so se na tej relaciji zgodile še tri nesreče, skupno torej kar štiri v tako kratkem času. Gre za nesreče prve kategorije oziroma materialno škodo, udeležena pa so bila osebna vozila.



Na spletni strani kot tudi na policiji voznike svarijo, da so zaradi nizkih temperatur lahko ponekod ceste poledenele, predvsem na Primorskem. Vozite previdno!

