Zaprosili za azil, a dobili nekaj drugega

SREDIŠČE OB DRAVI – Ob 22.15 so policisti zunaj naselja Središče ob Dravi ustavili osebni avtomobil fiat punto, nemških registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 31-letni voznik in njegova 40-letna sopotnica, oba državljana Irana, v vozilu prevažata štiri državljane Irana. Ti so pred tem prestopili državno mejo zunaj za to določenega mesta. Med postopkom so zaprosili za mednarodno zaščito.

Ko bodo zbrali vsa obvestila in opravili vse potrebne postopke, bodo policisti vse štiri tujce, ki so nelegalno prestopili državno mejo, namestili v azilnem domu.

Voznika in sopotnico so policisti pridržali in ju bodo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju.