Zaprla mu je pot, volva odbilo v semafor

LJUBLJANA – V soboto, 11. 2., okrog 18.20 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči na Šmartinski cesti. Policisti so ugotovili, da je 47-letna voznica škode vozila po Šmartinski cesti proti Kajuhovi ulici. Ko je pripeljala do križišča Šmartinske ceste in Ulice Ambrožiča Novljana je zapeljala levo proti Ulici Ambrožiča Novljana, pri tem pa zaprla pot 41-letnemu vozniku volva, ki je takrat pripeljal iz nasprotne smeri po Šmartinski cesti.

Po trčenju je vozilo 41-letnika odbilo v desno, kjer je trčilo še v semafor za pešce. Oba udeleženca sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center.