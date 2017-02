Zaprla je pot tovornjaku

AJDOVŠČINA – V sredo dopoldne se je na izvozu s hitre ceste H4 v Ajdovščini voznica osebnega vozila nepravilno razvrstila in zaprla pot vozniku tovornega avtomobila, državljanu BiH. Vozili sta se oplazili, pri čemer je nastala materialna škoda, poškodovanih pa ni bilo.

Na kraju prometne nesreče so posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina. Voznici osebnega vozila so ajdovski policisti zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.