Zaprl pot reševalcem na nujni vožnji

LENDAVA – V četrtek okrog poldneva je v naselju Kapca, v občini Lendava, reševalno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. Vozilo je poškodovalo tudi električni drog in plinsko omarico ob cesti. Posredovali so gasilci IGE Lendava in v vozilu zaprli ventile na kisikovih jeklenkah, odklopili dva akumulatorja in pomagali pri prelaganju opreme iz poškodovanega reševalnega vozila. V nesreči je bilo poleg reševalnega vozila Zdravstvenega doma Lendava, ki je bilo na nujni vožnji, udeleženo tudi osebno vozilo madžarskih registrskih oznak.

Voznik reševalnega vozila je, da bi se izognil trku, ostro zavil in zapeljal s ceste.



Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi se nesreča zgodila, ko je madžarski voznik osebnega vozila peugeot zaprl pot reševalnemu vozilu na intervenciji. Osebno vozilo je zavijalo iz naselja Kot, voznik reševalnega vozila pa je, da bi se izognil trku, ostro zavil. Pri tem je izgubil nadzor nad vozilom, to pa je najprej trčilo v ograjo stanovanjske hiše in nato v plinsko požarno pipo in drog električne napeljave ter pristalo na boku. V reševalnem vozilu k sreči ni bilo pacientov, voznik in sopotnik pa sta lažje telesno poškodovana.