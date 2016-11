Zaposlenim nezakonito znižal plače, dolga za kar tri milijone evrov

KOPER – V oktobru 2016 so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, storjenih v obdobju od 2011 do 2013. Kazniva dejanja so bila izvršena v škodo zaposlenih in drugih upnikov gospodarske družbe, ki je opravljala dejavnost varovanja na območju Primorske.

Kriminalisti so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev (po 196. čl. KZ-1) in kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufivim ali nevestnim poslovanjem (po 226. čl. KZ-1).



Take kazni grozijo: – za kaznivo dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev (po 196. čl. KZ-1) je zagrožena maksimalna kazen zapora do treh let; – za kaznivo dejanja povzročitev stečaja z goljufivim ali nevestnim poslovanjem (po 226. čl. KZ-1) je zagrožena maksimalna kazen zapora od enega do osmih let.

Nezakonito znižal plače delavcem

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je direktor te družbe, ob pomoči in napeljevanju večinskega lastnika družbe ter direktorja ene od varnostnih družb iz Ljubljane, samovoljno in na nezakonit način, v nasprotju z določili zakona o delovnih razmerjih in pogodb o zaposlitvi, znižal plače delavcem ter s tem storil kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev. Prav tako je direktor z očitnim kršenjem svojih dolžnosti pri vodenju gospodarske družbe, pri čemer naklepno ni ravnal kot vesten in pošten gospodarstvenik, povzročil prezadolženost te družbe, zaradi česar je prišlo do stečaja. To je storil z odkupom terjatev, za katere je bilo že vnaprej znano, da ne bodo plačane, s preplačevanjem administrativnih in računovodskih storitev družbe ter s prenosom dejavnosti oziroma poslovnih strank in zaposlenih na drugo družbo z enako dejavnostjo.

Z opisanim ravnanjem so osumljenci storili kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufivim ali nevestnim poslovanjem. Povzročena je bila premoženjska škoda najmanj 372 upnikom, v večini zaposlenim te družbe, v skupnem znesku nekaj manj kot tri milijone evrov.