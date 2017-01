SEČA – V četrtek ob 17.25 so v Seči, občina Piran, zagorele saje v dimniku gostinskega lokala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Še pred prihodom gasilcev JZ GB Koper in PGD Sečovlje so zaposleni pogasili saje.

Gasilci so opravili strokovni ogled kraja in lastniku odsvetovali uporabo dimnika do pregleda dimnikarske službe.