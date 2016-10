Zapor zaradi pečanja z mamili

KRANJ – Potem ko je priznal, da je storil očitana kazniva dejanja, so v kranjski palači pravice na štiri leta zapora obsodili Martina Bohneca.



Ta je priprt od lanske jeseni. Takrat je 140 policistov na Gorenjskem in Primorskem v usklajeni akciji iskalo prepovedane substance. Možje v modrem so zasegli 75 kilogramov prepovedanih rastlinskih delcev, 98 sadik konoplje, tri četrt litra hašiševega olja in nekaj manjših količin preostalih prepovedanih substanc. Ker je obtoženi Martin Bohnec priznal, da se je pečal z drogami, so mu sodili ločeno od drugih, ki so jih tisti dan prestregli. Kot je bilo rečeno v sodni dvorani, so pri obtoženem pred enim letom našli večje količine konoplje in tudi hašiševo olje.



Poleg štirih let zapora je sodišče obtoženemu še naložilo, naj povrne nekaj več kot 44.000 evrov, kolikor si jih je po izračunih sodišča prislužil na nelegalen način. »S tem se ne bi ukvarjal, če bi imel zagotovljeno preživetje mene in mojih otrok. Tega zneska ne morem plačati po legalni poti,« je pred odhodom s sodišča povedal vidno razburjeni obtoženi.