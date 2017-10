Zapor na Povšetovi preletaval dron, sindikalist razkriva, čigav naj bi bil

LJUBLJANA – Pravosodnih policistov v ljubljanskem zaporu v času petkovega protesta po oceni predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka ni bilo dovolj. »Vsa čast pravosodnim policistom, da so zdržali do trenutka, ko so dobili pomoč,« je dejal za STA. Posebej je opozoril tudi na nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo brezpilotni letalniki.

Verk ne deli mnenja generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja, da število pravosodnih policistov v času petkovega protesta pripornikov v ljubljanskem zaporu na Povšetovi ulici ni bilo problematično. »Definitivno jih ni bilo dovolj. Če bi jih bilo dovolj, najverjetneje ne bi pet ur trajalo, da se jih spravi v bivalne prostore,« je pojasnil. Dodal je, da sta bila med zaposlenimi tedaj tudi dva pripravnika, na katera ni bilo mogoče stoodstotno računati.

Operativna služba pravosodnih policistov je po njegovi oceni ukrepala odlično in strokovno. Pravosodni policisti namreč pripornikov niso izzivali, prav tako se niso spravljali »mož na moža«, pač pa so raje počakali na dodatne moči. Te so v zapor po Verkovih informacijah prispele med 20. in 22. uro.

Kot je poudaril Verk, bi bil res že čas za dodatne zaposlitve, vsaj za tistih 50, za katere si prizadeva že 20 let. »Vsem je jasno, da je ljudi premalo, ampak pri nas se vse gleda skozi denar,« je dejal.

Zapor preletava dron, ki snema in forografira zapornike

Kot trenutno še bolj problematično od potrebe po izboljšanju na kadrovskem področju pa je Verk izpostavil, da je okolico zapora ves teden preletaval brezpilotni letalnik, tudi zelo nizko nad dvorišči. Po njegovih besedah je najverjetneje fotografiral oz. snemal zapornike, poslovne prostore, nekaj od tega je mogoče še vedno najti celo na spletu.

Tako je letalnik posnel tudi petkovo dogajanje, po Verkovih informacijah pa je v lasti prijateljev pripornika, ki je bil pobudnik protesta. Šlo naj bi za albanskega državljana Valona Hoxhaja, ki je osumljen v policijski akciji Kobra.

Verk je opozoril, da je snemanje zapora prepovedano že s tablami in da obstajajo tehnična sredstva za onesposabljanje letalnikov, denimo mreže. Posebej je izpostavil, da bi lahko letalnik skrival tudi bombo ali orožje. Zaporska uprava je le enkrat samkrat opozorila policijo, ki iz enega preleta ni delala velike stvari, je opomnil.

Droni lahko razstreli tudi obzidje

Verk je na nevarnosti, ki bi jih lahko predstavljal brezpilotni letalnik, v pismu opozoril tudi predstavnike ministrstva za pravosodje, na čelu z ministrom Goranom Klemenčičem. Ob že opisanem je navedel, da »droni postajajo zelo koristno orožje, saj lahko iz zraka podpirajo pobege zapornikov iz zapora, streljajo, razstrelijo obzidje, raketirajo posamezne objekte in podobno«. Iz tega razloga bi bilo po njegovem prepričanju treba tudi dopolniti načrt varovanja ljubljanskega zapora.

Podržaj je sicer danes potrdil, da so policiji v zvezi s tem prijavili sum nepooblaščenega snemanja, a več od tega glede na svoje pristojnosti niso mogli storiti. So pa pravosodnim policistom posebej naročili, naj bodo pozorni, če bi letalnik kar koli odvrgel na območje zapora. Vendar se to po zagotovilih Podržaja ni zgodilo.