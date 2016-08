Zaplezali so se štirje, med njimi dva otroka

SOLČAVA – V soboto nekaj minut pred 15. uro se je na pastirski poti na Okrešelj zaplezala skupina pohodnikov, in sicer dve odrasli osebi in dva otroka.

Posredovali so člani GRS Celje, ki so jih poiskali in varno pospremili v dolino. Nihče od udeleženih ni bil poškodovan.