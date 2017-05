Zaplana v ognju

ZAPLANA – V noči s četrtka na petek okoli 3. ure je gorel gospodarski objekt na Zaplani.

Po prvih ugotovitvah je zagorelo gospodarsko poslopje (žaga) velikosti 50 krat 20 metrov.

Požar so gasilci pogasili, policisti pa so kraj zavarovali do jutra, ko so kriminalisti začeli opravljati ogled. Vzrok in ostale okoliščine še preiskujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.