Zapeljali s ceste in se prevrnili

TREBNJE – V sredo nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Mokronogom in Malkovcem.

Policisti so ob ogledu ugotovili, da je 69-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča izgubila nadzor, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila. Pri tem se je lažje poškodovala.



O prometni nesreči in prevrnjenem vozilu so v sredo popoldne obvestili tudi sevniške policiste. Ugotovili so, da je 26-letna voznica na cesti med Boštanjem in Krmeljem zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.