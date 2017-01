GRADIŠČE – V ponedeljek ob 22.09 je v Gradišču nad Pijavo Gorico v občini Škofljica osebno vozilo zapeljalo s cestišča, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter počistili razlite motorne tekočine. Udeleženci nesreče so zapustili kraj dogodka.