RADLJE OB DRAVI – V četrtek se je v Radljah ob Dravi zgodila prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana 80-letnica.

Kot so sporočili iz PU Celje, je do nesreče prišlo, ko je 40-letna voznica na Vorančevi ulici vzvratno z dovozne ceste zapeljala na javno cesto in trčila v peško. Ta se je v trčenju huje poškodovala, poroča PU Celje.