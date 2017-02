Zapeljala v jarek, vozilo se je večkrat prevrnilo

ŠMARJE PRI JELŠAH – Ob 9.40 je na cesti Mestinje–Podčetrtek na Kristan Vrhu, občina Šmarje pri Jelšah, osebno vozilo zapeljalo v jarek in se večkrat prevrnilo.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška in Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj nesreče, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine.

Eno poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči iz Šmarja pri Jelšah oskrbeli na kraju nesreče ter jo nato prepeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.