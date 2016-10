Zapeljala mimo ograje in obtičala na strehi

STUDENEC – V četrtek ob 0.39 so bili policisti obveščeni, da je na avtocesti proti Ljubljani 200 m pred počivališčem Studenec osebni avto na strehi. Ugotovili so, da je 23-letna voznica zapeljala mimo odbojne ograje na nabrežino in se prevrnila na streho, so sporočili iz PU Koper.

Voznici, ki je po nesreči tožila zaradi bolečin v gležnju, so odredili alkotest, ki je pokazal 0,44 mg/l. Izdali so ji plačilni nalog in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenja. Promet je bil ponovno popolnoma sproščen ob 2.39, so sporočili koprski policisti.