Zapeljal z bencinske, potem pa dim iz motorja

NOVO MESTO – V petek popoldne je voznik v Novem mestu, ko je speljal z bencinske črpalke v Bršljinu, opazil, da se mu kadi izpod pokrova motorja. Avto je ustavil in odprl pokrov motorja, takrat pa je močno zagorelo. Ogenj so omejili in pogasili gasilci.

Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, je pa nastalo za nekaj tisoč evrov škode, so sporočili iz PU Novo mesto.