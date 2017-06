Zapeljal z avtoceste in končal med drevesi

TROJANE – V sredo ob 23.30 je na avtocesti Ljubljana–Maribor pri izvozu Trojane voznik osebnega vozila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s cestišča in pristal med drevesi, obrnjen na streho.

Posredovali so gasilci CZR Domžale in PGE Celje. Zavarovali in razsvetlili so kraj nesreče, odklopili akumulator ter do prihoda reševalcev NMP Domžale oskrbeli poškodovanega voznika. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.