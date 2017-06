Zapeljal vzvratno in trčil v steber bencinske črpalke

STARINE – V noči na ponedeljek je na avtocestnem postajališču Starine 24-letni voznik iz Krškega pri vzvratni vožnji trčil v steber črpalke in odpeljal. Policisti so ga opazili in ga ustavili, še preden je zapeljal na avtocesto. V litru izdihanega zraka je imel 0,89 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Zaradi kršitev so zoper voznika na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določa globo 2560 evrov. Vozniku se izreče tudi 16 kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.